Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABiİ ÖLÜM

30.12.2021 tarihinde, saat 08:45 sıralarında, Akdoğan’da sakin Erdinch Seidali SEİD (E-58) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

30.12021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Edremit’te sakin Mehmet YANGIN (E-48) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (İNTİHAR)

tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Mostafa RAJANBIASL (E-33)’ın intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

30.12.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirlen operasyon sonucu; satışa hazır paketler halinde toplam 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 20 ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6360 TL, 550 Dolar ve 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Operasyon kapsamında A.K.T.(K-20), P.F.C.(E-27), IF.E.(K-25) ve O.R.U.(E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EV YANGINI

30.12.2021 tarihinde, saat 13:40 sıralarında, Lefke’de Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Selma ÖZKAN’ın kalmakta olduğu ikametgahta bulunan buzdolabına ait elektrik fişinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın ve gaz ocağı, bulaşık makinesi, mikro dalga fırın, elektrikli süpürge, televizyon ve yatak odalarında bulunan elbise dolapları ile içerisindeki muhtelif kıyafetler ve 5 adet yatak yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

29.12.2021 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Çatalköy’de sakin Rümeysa BAHAR (K-16) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.