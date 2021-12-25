banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ataoğlu: “1992 ruhuyla, iktidara emin adımlarla yürüyoruz”
DP'ye yeni katılımlar
8 partiden 400 aday ve 5 bağımsız aday seçim için başvurdu
Adaylar Pazartesi ilan edilecek
Kamu-İş eylem başlatıyor
Kamu-İş eylem başlatıyor
Pilli uyardı
Pilli uyardı
banner404

Polisten haberler

25 Aralık 2021 tarihli Polis Basın Bülteni

25 Aralık 2021 Cumartesi 11:42
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

24.12.2021 tarihinde,  saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüsnü ORAN (E-88) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.  

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME) 

18.12.2021 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Gazimağusa’da sakin Rashid İMANOV (E-63)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.  

BİR CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN GİZLİ İTTİFAK VE KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

24.12.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Değirmenlik dağ yolu çemberinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde, P.G.T.(E-32)’nin kullanımında bulunan ve S.M.N.(E-37)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; miktarı henüz tespit edilemeyen sahte para basımında kullanıldığına inanılan malzeme tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, S.M.N’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine sahte banknot yapımında kullanıldığına inanılan kesilmiş kağıt parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

banner341
SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Ekim-Kasım 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, E.B.K.(K-43) dolandırmak kastı ile çalışma izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile iki ayrı şahıstan toplamda 39,140 TL nakit parayı alıp karşılığında herhangi bir işlem yapmayarak söz konusu parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

İŞ KAZASI

24.12.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin bodrum bölümünde iskele üzerinde su tesisat işi yapmakta olan Bahattin ALPSOY (E-27) dengesini kaybetmesi sonucu 2.30 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Bahattin ALPSOY beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS 

24.12.2021 tarihinde, saat 10:15 sıralarında, Girne-Karaoğlanoğlu’nda sakin Mehmet Özgür KURT (E-45) evinin anahtarını içeride unuttuğu gerekçesi ile ikinci katta bulunan ikametgahının balkonundan içeriye girmeye çalıştığı esnada balkon korkuluğunun kırılması sonucu 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralanmıştır. Mehmet Özgür KURT, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan muayenesinde sol kürek kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

22.12.2021 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Işıl Nisa YALÇIN (K-15) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kazaya neden olan Bayırbaşı cezaevine gönderildi!
Ölümlü kazaya neden olan Bayırbaşı cezaevine gönderildi!
Silahlı saldırı soruşturması devam ediyor
Silahlı saldırı soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu.. Evde öğütücü bulundu
Uyuşturucu.. Evde öğütücü bulundu
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Harun Sırakaya, Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Harun Sırakaya, Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle 4'er ay hapis yatacak
Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle 4'er ay hapis yatacak
Artemis Papasavvas tutuklu yargılanacak
Artemis Papasavvas tutuklu yargılanacak
Değirmenlik’te kadına şiddet!
Değirmenlik’te kadına şiddet!
Mehmet Şah Ertürk ve Çizge Tuncel tutuksuz yargılanacak
Mehmet Şah Ertürk ve Çizge Tuncel tutuksuz yargılanacak
Ebru Baytar Kaslı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Ebru Baytar Kaslı 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim