Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

24.12.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüsnü ORAN (E-88) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

18.12.2021 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Gazimağusa’da sakin Rashid İMANOV (E-63)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

BİR CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN GİZLİ İTTİFAK VE KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

24.12.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Değirmenlik dağ yolu çemberinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde, P.G.T.(E-32)’nin kullanımında bulunan ve S.M.N.(E-37)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; miktarı henüz tespit edilemeyen sahte para basımında kullanıldığına inanılan malzeme tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, S.M.N’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine sahte banknot yapımında kullanıldığına inanılan kesilmiş kağıt parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Ekim-Kasım 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, E.B.K.(K-43) dolandırmak kastı ile çalışma izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile iki ayrı şahıstan toplamda 39,140 TL nakit parayı alıp karşılığında herhangi bir işlem yapmayarak söz konusu parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

24.12.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin bodrum bölümünde iskele üzerinde su tesisat işi yapmakta olan Bahattin ALPSOY (E-27) dengesini kaybetmesi sonucu 2.30 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Bahattin ALPSOY beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS

24.12.2021 tarihinde, saat 10:15 sıralarında, Girne-Karaoğlanoğlu’nda sakin Mehmet Özgür KURT (E-45) evinin anahtarını içeride unuttuğu gerekçesi ile ikinci katta bulunan ikametgahının balkonundan içeriye girmeye çalıştığı esnada balkon korkuluğunun kırılması sonucu 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralanmıştır. Mehmet Özgür KURT, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan muayenesinde sol kürek kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

22.12.2021 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Işıl Nisa YALÇIN (K-15) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.