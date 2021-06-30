Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

27.06.2021 tarihinde Lapta’da kalmakta olduğu otel odasında aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Volkan Kadir GÜNGÖR (E-40) ’ün, yapılan otopsisinde kan doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

EVRAK SAHTEMELE, SAHTELENMİŞ EVRAĞI TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA EŞYA TEMİNİ



29.03.2021 tarihinde, O.S. (E-39)’nin Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde satın alma sorumlusu olarak çalıştığı dönem içerisinde, çalışmakta olduğu iş yeri adına hazırlanmış faturanın teslim alan kısmını sahteleyerek toplam 11.442.17 dolar değerindeki elektronik eşyaları sahte davranışla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNT KENEVİRİ) TASARRUFU

28.06.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, İncirli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu arazi içerisinde bırakılan çanta içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.P.(E-23) tutuklanmış olup, kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve metal kutu içerisinde az miktarda uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği 1 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.