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Polisten haberler

24 Aralık 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

24 Aralık 2021 Cuma 14:47
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

24.12.2021 tarihinde, 06:00 sıralarında, Girne’de sakin Hasan GENCER (E-54), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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HİLE İLE HIRSIZLIK

22.12.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gönyeli’de Kanun Sokak üzerinde, kimliği meçhul erkek şahıs kullanımında bulunan cep telefonundan, H.A.(E-70)’nın kullanımında bulunan cep telefonunu arayarak kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, bir suç örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle adı edilen ile buluşup kendisinden 15.000 stg nakit parayı hile ile çalmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.S.(E-39), K.A.(E-44) ve E.K.(E-29) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.


SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Ağustos-Eylül ayları arasında, Lefkoşa’da, E.B.K.(K-43)’nin dolandırmak kastı ile çalışma izni işlemlerini yapacağı vaadiyle, T.B.(E-58) ve İ.A.(E-41)’den toplam 11.922 TL nakit parayı alarak herhangi bir işlem yaptırmayıp parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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