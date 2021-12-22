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Polisten haberler

22 Aralık 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:37
Polisten haberler

AĞIR YARALAMA, KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU (GELİŞME) 

21.12.2021 tarihinde Girne’de meydana gelen bir şahsın ayağından vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.(E-45) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

21.12.2021 tarihinde, Gazimağusa’da Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Rahatsızlık suçlarından tutuklu bulunan C.D.(E-21)’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.    

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK 

18.12.2021 tarihinde, Z.N.(K-39), Yeniboğaziçi’nde ev hizmetlisi olarak çalıştığı bir ikametgâhtan muhtelif yiyecek, içecek ve kıyafetleri izinsiz olarak alıp çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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