Polisten haberler

RESMİ EVRAK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME

19.12.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa Limanında bulunan bir yük gemisinde çalışan A.S.(E-49), S.A.(E-35) ve B.İ.(E-37)’nin daha önceden yurt dışında yaptırtıkları PCR test sonuçlarını tarihlerini değiştirmek suretiyle sahteledikleri resmi evrakları, KKTC’ye giriş yapmak amacıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

19.12.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir yük gemisi ile limana gelen H.K.(E-32)’nin kullanımında bulunan tır araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 2 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA VE KANUNSUZ BIÇAK TASARRUFU

19.12.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma nedeniyle M.A.Ç.(E-21) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile M.W.A.(E-28)’yı vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. M.W.A., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.