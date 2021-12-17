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Polisten haberler

17 Aralık 2021 tarihli Polis Basın Bülteni

17 Aralık 2021 Cuma 12:17
Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
16.12.2021 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lokmacı Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan A.P.(E-29)’nin, şüpheli hareketleri üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

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Aralık 2021 ayı içerisinde, Gazimağusa’da meydana gelen Dükkan Açma ve Hırsızlık meselelerinden zanlı olarak aranmakta olan Y.A.(E-32), 16.12.2021 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmış ve üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Yapılan ileri soruşturmada, Y.A.’nın, 14.12.2021 tarihinde Gazimağusa’da bulunan bir camiye ait çay ocağı içerisinden 150 TL bozuk parayı, 16.12.2021 tarihinde ise Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketten 3500 TL nakit para ile 200 TL değerindeki bir karton sigarayı çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.


HIRSIZLIK
16.12.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, İskele’de, M.L.(E-52) kendi adına kayıtlı araçta, aracı satın almak gayesiyle deneme sürüşü yapan N.E. tarafından unutulan, çanta ve içerisinde muhafaza edilen 11.500 STG ile 3.400 Dolar nakit para ve pasaportun, M.L. tarafından çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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