Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

13.12.2021 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Sultan ALTUN(K-82), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam eder.

HIRSIZLIK

14.12.2021 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, B.S.(E-54)’nin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisin giriş kısmında bulunan bağış kutusunu kırıp hasara uğratarak açtıktan sonra, kutu içerisinde bulunan 2915 TL ve 1 dolar parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

15.12021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan S.B.(E-58)’nin, kumarhanede müşteri olarak bulunan başka bir şahıs tarafından oyun makinesi üzerinde unutulan para cüzdanını ve içerisinde muhafaza edilen 600 TL nakit para ile kimlik ve kredi kartlarını çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

14.12.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, Bahçelievler Bulvarı No:27 adresinde sakin Hüseyin KRAL’a ait ikametgahın güney kısmında bulunan ahşap ambar içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, ambar ve içerisinde muhafaza edilen 1 adet deniz ve araç motoru, 2 adet jeneratör, 3 adet odun kesme motoru, 4 adet lastikleri ile birlikte jant ve muhtelif sayıda elektrikli alet ile beyaz eşya yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.