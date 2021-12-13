Polisten haberler

İZİNSİZ ATEŞ YAKMA

12.12.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Aydınköy’de S.B.(E-29)’nin, sorumluluğundaki arazi içerisinde temizlik yapmak maksadıyla topladığı kuru otları yetkili makamdan izinsiz olarak yaktığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ AVLANMA

12.12.2021 tarihinde, büyük av mevsimi dolayısıyla ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, Ağıllar'da, 18 numaralı av bölgesi içerisinde H.K.(E-53)’nin, yolcu olarak bulunduğu seyir halindeki araçtan tasarrufunda bulundurduğu av tüfeğinin namlusunu, pencereden dışarı çıkarmak suretiyle Av ve Av İle İlgili Yaban Hayatı Düzenleme Yasasına aykırı harekette bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.