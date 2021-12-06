Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

05.12.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Lara HOJAKOVA

(K-19 aylık), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “epilepsi ve mide içeriği aspirasyonu” olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK

05.12.2021 tarihinde, saat 14:00-14:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alış veriş merkezinde, müşteri olarak bulunan F.E.(K-21)’nin alış veriş merkezi içerisinde satışa sunulan toplam 1338,99TL değerindeki giyim eşyasını alıp ödeme yapmadan alış veriş merkezi dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında F.E.’nin Kasım 2021 ayı içerisinde, ev arkadaşı

Ş.G.(K-19)’ye ait bir adet dizüstü bilgisayarı da çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜZELYURT'TA HIRSIZLIK

03-05 Aralık 2021 tarihleri arasında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt Su Dairesi Müdürlüğü’ne ait alan içerisinde bulunan toplam 3100TL değerindeki muhtelif miktarlarda su türbin parçaları, tekerlek jantları ve su motorları çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-17), A.G.(E-17), H.T.S.(E-21), B.T.(E-17) ve A.Y.G.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ AVLANMA

05.12.2021 tarihinde ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, Tatlısu’da ava açık bölgede, İ.D.(E-63)’nin tasarrufunda çipsiz av köpeği bulundurduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

05.12.2021 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Mahabub ALAM(E-32) Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde kalmakta olduğu lojmandan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.