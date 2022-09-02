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Polisleri yaralayan Mavideniz cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da meydana gelen Yaralama Kasti Hasar, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Polisi Darp, Görevinden Men Sarhoşluk Rahatsızlık Uygunsuz Tavır ve Hareket suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Mavideniz teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Eylül 2022 Cuma 16:41
Polisleri yaralayan Mavideniz cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen Yaralama Kasti Hasar, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Polisi Darp, Görevinden Men Sarhoşluk Rahatsızlık Uygunsuz Tavır ve Hareket suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Mavideniz teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Mehmet Mavideniz’in (E-28) Lefkoşada meydana gelen Yaralama Kasti Hasar, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Polisi Darp, Görevinden Men Sarhoşluk Rahatsızlık Uygunsuz Tavır ve Hareket: Suçlarından methaldar olduğunu anlattı. Polis, 30.08.2022 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Lala Mustafa Paşa Sokak Üzerinde Akdoğan'da sakin Mehmet Mavideniz’in nefesinde tespit edilemeyen alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp çağırdığı için kendisini suç üstü hali gereği tutuklamaya çalışan Pm A.G.’yi tespit edilemeyen kesici bir alet ile sol göğüs kısmına sokup 2x6 Cm. morluk ve 4 santimlik kızarıklık oluşmasına sebebiyet verip sağ sırt kısmını yine tespit edilemeyen kesici alet ile keserek 15 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaralayıp giymekte olduğu Terranova marka tşörtünün yırtılmasına sebebiyet verdiğini anlattı. Polis, Mehmet Mavideniz’in bilahare tutuklanmaya direnmek için elinde tutmakta olduğu demirden mamül park tabelası ile vurarak RHA 4159 plakalı polis aracının sağ arka kapı camının kırılmasına sebep olup tekme atarak sağ ön çamurluğun ezilmesine neden olduğu esnada kendisini tutuklamaya çalışan P.Ç C.Ö.’nün (E- 29) elinde tutmakta olduğu makas ile sağ göğüs altına sokup 0.5 santimlik göçük ve doku hasarı oluşmasına sağ ön kısmında 15-20 santimlik kesi oluşmasına sebep olup yaraladığını belirtti. Polis, akabinde yine olay mahallinde PM M.Ş’nin (E- 30)'i elinde tutmakta olduğu makası salladığı esnada sağ ön kol kısmında 7- 8 santimlik sıyrık ve 4-5 santimlik sıyrık oluşmasına sebebiyet verip yaraladıktan sonra yine ayni makasla PM B.E’nun (E- 45)ve PM E.A’nın (E- 29) sağ ellerinde 2 şer santimlik kesi oluşmasına sebep olup yaraladığını anlattı. Polis, adı edilenin makul kuvvet uygulanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, Mehmet Mavideniz'in elinde tuttuğu siyah saplı 1 adet makas ve demir park levhası ayrıca 1 adet yırtık Tşörtün emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının benzeri 25 olmak üzere toplam 105 sabıkası olduğunun altını çizip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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