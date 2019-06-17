Polislere engel olup görevine engel olan 3 kişi tutuklandı

16.6.2019 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Gazimağusa’da, darp meselesi ile ilgili bir şahsı polise celp etmek üzere bir apartmanın 6.cı katına giden iki polis mensubunun görev yapmasına men olan Nijerya uyruklu I.O (E-28), O.O.E (E-27) ve F. A.O (E-24) polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar ek tutukluluk emri için bugün 17.6.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yapan Kemal Onbaşı yemin altında verdiği şahadette darp olayı ile ilgili bir şahsı polise celp etmek üzere müşteki B.A ile birlikte Sakarya mahallesindeki bir apartmanın 6.cı katında koridorda bulundukları esnada zanlıların engellemesi ile karşılaştıklarını aktardı. Arkadaşlarının polisle birlikte gitmesini engellemek ve kaçmasını sağlamak maksadıyla polislerin önüne geçerek görevlerini yapmalarına engel olduklarını ve görevli iki polis mensubunu elleri ile göğüslerinden itmek suretiyle görevden men ettiklerini belirtti. Daha sonra zanlı 2 O.O.E ve zanlı 3 F.A.O nun apartman önünde bulunan polislere hitaben “fuck the police kill the police” diyerek küfürde bulunduklarını, ellerini gelişigüzel sallayıp bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık ve uygunsuz tavrı harekette bulunduklarını aktaran Onbaşı zanlıların makul güç kullanılarak tutuklanabildiklerini aktardı.

Zanlı 1 ve 2 öğrenci, zanlı 3 turist

Zanlı 1 ve 2 nin Gazimağusa’da bir üniversitede öğrenci oldukları, zanlı 3’ün ise KKTC izinsiz ikamet ettikleri ve turist statüsünde bulunduğuna vurgu yapan Onbaşı, güvenlik kameralarının inceleneceğini, arkadaşları hakkında şikâyetçi olan kişiyi telefonla arayarak ifade vermemesi ve şikâyetçi olmaması için telefonla tehdit etmeleri nedeniyle araştırma yapacaklarını aktaran Onbaşı başka suçların ortaya çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Telefonların incelenmek için alıkonduğuna değinen Onbaşı henüz bulunamayan ve aranmakta olan bir şahsın olduğuna vurgu yaptıktan sonra tahkikatını salimen yürütebilmesine olanak sağlamak maksadıyla 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Zanlı 1 ve 2’nin avukatlığını üstlenen Ramadan Sanıvar, müvekkillerinin gerek olay yerinde gerekse hücrede polis tarafından dövüldükleri iddiasında bulunarak kaç polis tarafından zor kullanılarak polise götürüldüğünü ve olay yerindeki kamera kayıtlarının incelenip incelenmediğini sordu. Tahkikat memuru, zanlıların 6-7 polise mukavemet gösterdikleri esnada bizzat olay mahallinde olduğunu, zanlılara karşı darp yaşanmadığını aktardı. Engelleme amaçlarının ne olduğunu soran Sanıvar’a Onbaşı’ nın cevabı “Bizleri engellemelerinin ve önümüze geçmelerinin sebebi aradığımız şahsın oradan kaçmasını sağlamaktı ve başardılar” dedi. Sanıvar başka soru sormayarak müvekkillerinin doktor kontrolünden geçirilmelerini talep etti.

Zanlı 3 F.A.O nun avukatlığını üstlenen Melih İlktuğ ise tahkikat memuruna müvekkilinin olay ile olan bağlantısını sordu. Tahkikat memuru soruya karşılık verdiği cevapta “polislere küfür ettiler, görevine engel oldular. Zanlı 3 olay esnasında telefonla görüntü almaya çalıştı. Karakola götürülürken zorluk çıkardı, bağırıp çağırdı ancak temas sağlamadı. İncelenmek üzere telefonuna el konuldu” dedi.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları ve derhal doktor kontrolünden geçirilmeleri konusunda emir verdi.

Mahkeme çıkışında resimlerinin çekilmesini istemeyen zanlılar polise güçlük çıkardı. (MHA)