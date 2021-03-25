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Polisiye olaylar

25 Mart 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

25 Mart 2021 Perşembe 10:13
Polisiye olaylar
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Kanunsuz uyuşturucu madde (hint keneviri) tasarrufu

24.03.2021 tarihinde, saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da A.G.(E-44)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında paketler halinde satışa hazır vaziyette olan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet poşet parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 24-25.03.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak açık bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Kktc Polis HaberleriKKTC Polisiye OlaylarKktc Polis Basın Bülteni
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