banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Antikor testi furyası
Antikor testi furyası
Özel sektöre sendika ayıbı
Özel sektöre sendika ayıbı
Vefa borcu ödemek ne demektir?
Vefa borcu ödemek ne demektir?
banner376

Polisiye olaylar

17 Mart 2021 tarihli polis basın bülteni..

17 Mart 2021 Çarşamba 12:11
Polisiye olaylar
banner337
banner395

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

16.03.2021 tarihinde saat 13:30 sıralarında İskele’de Bahçeler deniz sahilinde, M.B.(E-41)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

banner341

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 16-17.03.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarKktc Polis HaberleriPolis Basın Bülteni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zanlı yargılanıncaya değin serbest kaldı
Zanlı yargılanıncaya değin serbest kaldı
Uyuşturucu zanlılarına üçer gün tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına üçer gün tutukluluk
3 gün tutukluluk emri verildi
3 gün tutukluluk emri verildi
Tutuklanan şahıs hakkında ihraç işlemleri başlatıldı
Tutuklanan şahıs hakkında ihraç işlemleri başlatıldı
Trafikte tartıştığı şahsın burun kemiğini kırdı
Trafikte tartıştığı şahsın burun kemiğini kırdı
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Soyguna ibretlik ceza
Soyguna ibretlik ceza
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
15 kişi hakkında yasal işlem!
15 kişi hakkında yasal işlem!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim