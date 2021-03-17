Polisiye olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

16.03.2021 tarihinde saat 13:30 sıralarında İskele’de Bahçeler deniz sahilinde, M.B.(E-41)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 16-17.03.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.