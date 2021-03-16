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Polisiye olaylar

Polis Basın Subaylığı'nın 16 Mart 2021 tarihli basın bülteni..

16 Mart 2021 Salı 10:20
Polisiye olaylar
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

15.03.2021 tarihinde saat 08:30 sıralarında Gazimağusa’da, Akçahoca Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından F.Ö.(E-24)’nün kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve paspas üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan parçacıklar bulunarak emare olarak alınmıştır.

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Aynı gün bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara, yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 2 gram ağırlığında tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. F.Ö. ile birlikte meselede bağlantısı olduğu tespit edilen A.S.(K-32) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 15-16.03.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye OlaylarPolis Basın Subaylığı
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