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Polisiye olaylar

Polis Basın Subaylığı'nın 9 Mart 2021 tarihli bülteni..

09 Mart 2021 Salı 10:50
Polisiye olaylar
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

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8.3.2021 tarihinde, Gazimağusa’da Ö.A.(E-31)’nın kalmakta olduğu ikametgahında ve iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; toplam 186 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, plastik tabak ve kesik pet şişe altı parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 08-09.03.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Son Güncelleme: 09.03.2021 11:54
Anahtar Kelimeler:
Polis Basın BülteniPolisiye Olaylar
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