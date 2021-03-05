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Polisiye olaylar

Polis Basın Subaylığı'nın 5 Mart 2021 tarihli bülteni..

05 Mart 2021 Cuma 12:03
Polisiye olaylar
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YARALAMA, VAHİM ZARAR VE HIRSIZLIK

26.02.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Akdoğan’da Nurettin Ersin Sokak üzerinde, H.T.(E-19) ve M.M.(E-27) bir taraf olup, H.Ç.(E-24), O.G.(E-23), A.Ö.(E-24) ve E.K.(E-27) ise diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının  muhtelif yerlerine elleri ve ayakları vurup kavga ettikleri sırada, M.M. tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.Ç’yi ense kısmından hafif şekilde yaralamış, ayrıca Eray KAHRAMAN’a ait aracın 4 adet lastiğini aynı bıçak ile kesmek sureti ile de kasti hasara uğratmıştır. Olay esnasında H.Ç.(E-24), oğlu ile kavga ettiği gerekçesiyle kendilerini ayırmayan çalışan H.T.(E-53)’nin yüzüne de yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

Yürütülen ileri soruşturmada; H.T.(E-19) ve M.M.(E-27)’nin ayrıca, aynı gün saat 23:00 sıralarında, Vadili’de bulunan Tunahan AKTAŞ’a ait ağılın  avlusundan traktör üzerinde takılı 91 amperlik aküyü ve bala taşımak için kullanılan demir çatal şişleri de çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK                                                                                                                                           

26.02.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren Toyzz Shop isimli iş yerinde müşteri olarak bulunan İ.B.(K-33) ve E.K.(E-40)’nin iki adet oyuncak bebeği alıp ödeme yapmadan gizleyerek iş yeri dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. ,

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsılar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 04-05.03.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

                                                                                                                  

ARAÇ YANGINI

05.03.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Adalet Gülmez DEMİR’in kullanımında bulunan HF 697 plakalı salon araç Girne istikametine doğru Boğazköy Piknik Alanı yakınlarında seyir halinde bulunduğu sırada, motor bölümünde oluşan benzin kaçağından dolayı meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir. 

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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