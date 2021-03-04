Polisiye olaylar

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

01.03.2021 tarihinde, Lapta’da sakin kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Nadezhda KOMAROVA (K-43)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

SOYGUN VE ZORLA ALIKOYMA (GELİŞME)

28.02.2021 tarihinde, Gazimağusa’da meydana gelen “soygun” meselesiyle ilgili olarak olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan D.D.B.(E-35) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 03-04.03.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.