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Polisiye olaylar

4 Mart 2021 tarihli polis bülteni..

04 Mart 2021 Perşembe 11:07
Polisiye olaylar
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

01.03.2021 tarihinde, Lapta’da sakin kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Nadezhda KOMAROVA (K-43)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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SOYGUN VE ZORLA ALIKOYMA (GELİŞME)

28.02.2021 tarihinde, Gazimağusa’da meydana gelen “soygun” meselesiyle ilgili olarak olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan D.D.B.(E-35) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 03-04.03.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın SubaylığıPolis Basın Bülteni
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