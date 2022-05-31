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Polisiye Olaylar

31 Mayıs 2022 Salı 12:45
Polisiye Olaylar

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RESMİ EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME

 21.05.2022 tarihinde, Alayköy’de, O.T.(E-28)’nin bir tır aracın KKTC’den çıkış yapmasını sağlamak maksadıyla, ilgili daire adına daha önceden düzenlenmiş olan tahsilat makbuzu üzerindeki tarih bölümünde değişiklik yapmak suretiyle sahteledikten sonra, 30.05.2022 tarihinde tedavüle sürülmesini sağlamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOYGUN

27.05.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, iki şahıs Taha Khaled KAVAJAH(E-26)’ın yüzüne vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, giymekte olduğu şortun cebinde bulunan 7,000 TL nakit parayı zorla alıp soygun suçunu işlemişlerdir.

 Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen Z.Z.O.A.(E-22) ve F.Z.O.A.(E-20) 30.05.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 30.05.2022 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Erdemli’de, Ağıllar bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, Şerife BİRŞEN’ait 4 dönüm bağ, 8 adet zeytin ağacı, 200 metrelik sulama hortumu, 4.000 metrelik damlama lastiği ve 2 adet 1 tonluk plastik su deposu ile Hasan ÖNCÜLER’e ait 5 dönüm anız, 3 adet rulo balya yanmıştır. Yangın bölge halkı tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 30.05.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Yıldırım’da, Bahçeler Bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, Taşkın ÖZTEMİZ'e ait 15 dönüm biçilmemiş arpa ve 8 adet okaliptus ağacı yanmıştır.Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

3.30.05.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefke’de Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Ruhsar TAŞAR’a ait ikametgahın yatak odasında, şarjda takılı olan akülü çocuk arabasının aşırı ısınmasından dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; 1 adet masa üstü bilgisayar, yazıcı cihaz, dolap, kapı ve pencereler ile muhtelif beyaz ev eşyalar yanmış olup, evin tüm odaları ise dumandan islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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