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Polisiye olaylar

26 Ocak 2022 tarihli Polis Basın Bülteni..

26 Ocak 2022 Çarşamba 11:06
Polisiye olaylar

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM 

25.01.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Taşkent’te sakin Behiç ÖZMAN (E-70), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir. 

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SOYGUN VE KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

24.01.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Esentepe’de, Ikechukwu Chukwuebuka JERRYDIM’ın kalmakta olduğu ikametgahın açık penceresinden içeriye giren M.T.(E-33), H.S.(E-24) ve B.C.Ş.(E-24), ikametgah içerisinde kapalı ve kilitli bulunan üç odanın kapısına tekme vurup kırmak sureti ile kasti hasara uğrattıktan sonra, ikametgahta bulunan Eunıce NYAMANDI’nın elinde tutmakta olduğu cep telefonunu tehdit ve zorla alıp, kendilerine olan borcunu ödemesi ve konunun polise yansımaması konusunda adı edilenlere şiddet tehdidinde bulunduktan sonra ikametgahtan ayrılmışlardır.       

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma kapsamında meselede zanlı M.T. (E-33), H.S. (E-24) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.F.(K-28) tutuklanmıştır. B.C.Ş. ise aranmaktadır. 

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı M.T.(E-25’nin Bostancı’daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 14 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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