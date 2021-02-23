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Polisiye olaylar

Polis Basın Subaylığı'nın 23 Şubat 2021 tarihli bülteni..

23 Şubat 2021 Salı 10:47
Polisiye olaylar
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
02.01.2021 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yemek yediği sırada “gıda aspirasyonu, solunum yollarının kapanması” neticesinde Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınan ve 18.02.2021 tarihinde yaşamını yitiren Imoleayo Temitope ATERE (E-28)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

19.02.2021 tarihinde, Dipkarpaz'da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Eleni YOANNİS (K-88)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

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20.02.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne’de, Adnan Menderes Sokak üzerinde, belediyeye ait arazi içerisinde bulunan zeytin ağacı, E.T.(E-40) tarafından ağaç motoru ile derin bir şekilde budandıktan sonra kesilen odunların bahse konu şahıs tarafından alınmak suretiyle çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS
21-22.02.2021 tarihleri arasında, Dipkarpaz’da E.Z.(E-37)’nin, Fatih Sultan Mehmet Sokak üzerinde bulunan Yergios VASİLİ'ye ait ikametgahının avlusuna izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra, avlu içerisinde park halinde bulunan çift kabin aracının arka kısmını yakmaya teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin faaliyette olduğu ayrıca Gazimağusa’da 11 kişinin bir ikametgahta toplanarak parti yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polisiye HaberlerPolis HaberleriPolis Basın Subaylığı
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