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Polisiye olaylar

25 Ocak 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

25 Ocak 2022 Salı 13:46
Polisiye olaylar

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

23.01.2022 tarihinde, Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Terence John THACKRAH (E-70)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “pıhtı atması (pulmoner emboli)” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ESKİ ESER TASARRUFU

24.01.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, M.E.(E-64)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; tasarrufunda arkeolojik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 1 adet oinochoe, toprak renk kase, küçük boy bardak, sürahi, süt kasesi, üzengi kulplu testi ve 6 adet pipo bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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İTHALİ YASAKLANMIŞ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU

24.01.2022 tarihinde, Bostancı’da M.Ç.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; tasarrufunda ithali yasak olan bir adet pompalı av tüfeği bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

23.01.2022 tarihinde, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir restoranda, müşteriler tarafından verilen bahşişlerin muhafaza edildiği kutu içerisinden toplam 250 TL nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.A.(E-27) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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