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Polisiye olaylar

24 Ocak 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

24 Ocak 2022 Pazartesi 12:47
Polisiye olaylar

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

23.01.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lapta’da sakin Terence John THACKRAH (E-70), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

20.01.2022 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta ölü olarak bulunan Wisdom Onyekachukwu NWAKWANOGO(E-29)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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HIRSIZLIK, HIRSIZLIK MAL KABULÜ VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

19.01.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren oto yedek parça satışı yapan bir iş yerinin avlusu içerisinde muhafaza edilmekte olan; 15 adet motor üst kapağı, 5 adet şanzıman, 10 adet araç radyatörü, 6 adet alüminyum jant, 1 adet hurda motor, yaklaşık 1 ton bakır kablo, 3 adet alüminyum pencere, 1 adet alüminyum kapı, 3 adet duş kabini ve 25 adet buz dolabı motorunu çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-31) 23.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.

ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında çalınan muhtelif araç, alüminyum kapı ve pencere parçaları ile buz dolabı motorlarını, F.Ş.(E-42)’nin hırsızlık olduğunu bildiği halde İ.K.’den satın alıp, başka bir hurdacıya satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. F.Ş. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Dipkarpaz’da, Karaman Sokak üzerinde, Süleymen SÜNMEZ’e ait ikametgahın açık terasının batı kısmına dökülen sönmemiş közlerin rüzgarın etkisi ile alevlenerek teras altında bulunan halıya sirayet etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 30 adet mertek, 4 adet halı, 2 adet bisiklet, 1 adet hava komprosörü, vantilatör, buzdolabı ve alüminyum kapı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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