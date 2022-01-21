Polisiye olaylar

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

20.01.2022 tarihinde, 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Wisdom Onyekachukwu NWAKWANOGO (E-29) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin yapılan dş muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamış olup, ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

18.01.2022 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Cemaliye AYDIN’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

20.01.2022 tarihinde saat 19:00 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğüne giden A.A.I.(E-24)’nın, şüpheli hareketler sergilemesi sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve A.A.I. tutuklanmıştır.

Olay ile ilgili yapılan ileri soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen C.S.A.(E-33)’nın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise; satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde toplam 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. C.S.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

03.12.2021 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir elektronik dükkanı içerisinde satışa sunulan bir adet cep telefonu çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen J.K.(E-21) 20.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.