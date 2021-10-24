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Polisiye olaylar

24 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni'nden haberler..

24 Ekim 2021 Pazar 10:12
Polisiye olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU
24.10.2021 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Çemberi üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında K.M.B.(E-19)’nin kullanımında bulunan ve İ.B.M.(E-22)’nin yolcu olarak bulunduğu araç kontrol maksatlı durdurulduğu sırada söz konusu şahısların şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada yaklaşık 0.2 ml/gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, İ.B.M’nin üzerinde yapılan aramda ise tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

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20.10.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri olarak giden T.J.M.(E-24)’nin, iş yeri içerisinde satışa arz edilen bir adet diz üstü bilgisayarı çaldığı ve akabinde de başka bir şahsa 6000 TL karşılığında satmak sureti ile sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmktedir.

KAYIP ŞAHIS GELİŞME)

15.10.2021 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Murhan BARHUN (E-20), 23.10.2021 tarihinde Lefkoşa’da bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
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