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Polisiye olaylar

24 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:35
Polisiye olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU      
23.07.2021 tarihinde, saat 13:30 sırlarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; O.Ö.(E-60)’nun kullanımında bulunan araçta yolcu olarak bulunan U.Ö.(E-32), polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 40 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi araçtan dışarıya attığı sırada tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, akabinde ikametgahlarında yapılan aramada ise toplam 25 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ZORLA İNSAN KAÇIRMA VE VAHİM ZARAR

23.07.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da, E.H.(E-28), M.A.S.(E-29), A.M.(E-21), M.İ.(E-25) ve E.T., Belal HOSSEN’nin sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu paylaşımıyla ilgili, adı edilenle konuşmak maksadıyla kullanımlarında bulunan araca alıp başka bir yere götürdükten sonra adı edileni ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahılar tutuklanmış olup,  E.T. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.         

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YANGIN
23.07.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Mutluyaka Ağıllar Bölgesinde, Tünay ABİÇ’e ait ağıl içerisinde muhafaza edilen 170 adet rulo balya, henüz tespit dilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu tamamen yanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

                                              

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polisiye Olaylar
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