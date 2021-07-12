Polisiye olaylar

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

11.07.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Lefkoşa’da sakin Şaban İSKİFOĞLU (E-65) kalmakta olduğu pansiyon içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SOYGUN

10.07.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında İskele Bogaz’da, T.Ç.(E-48) ve C.Z.(E-47), arkadaşlarının işlemiş oldukları suç nedeni ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlanacakları gerekçesi ile E.T.P’nin ikametgahına izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, arkadaşlarının serbest kalmalarını sağlamak için adı edileni bağırıp çağırmak suretiyle korkuttuktan sonra akabinde kasa içerisinde muhafaza edilen 40 Stg ve 500 TL nakit para ile bahse konu şahsa ait aracın evraklarını çaldıkları tespit edilmiştir. T.Ç.(E-48) ve C.Z.(E-47) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAZİ YANGINI

1. 11.07.2021 tarihinde saat 15:30 sıralarında Paşaköy çöplük mevkiinde meydana gelen yangının araziye sıçraması sonucu 20 dönüm anız ve 8 adet rulo balya tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 11.07.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında Gayretköy’de Dere Sokak üzerinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Mehmet GÜL’e 2 tonluk plastik su deposu, 2 adet çam ağacı, 4 adet limon ağacı, 1 adet muz ağacı, 1 adet zeytin ağacı, 1 adet ceviz ağacı, 1 adet incir fidanı kısmen, 1 adet zeytin ağacı ve yığın halinde kesilmiş odun tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.



SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 10-11.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.