Polisiye olaylar

TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NEDENİ İLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINA AYKIRI HAREKET
27.04.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gönyeli’de Zeybek Sokak üzerinde bulunan bir ev inşaatının ikinci katında, O.U.(E-58)’nun mahiyetinde işçi olarak çalışan Hacı DURUKHAN (E-63)’ı gerekli emniyet tedbirlerini almadan iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı olarak çalışmasına müsaade ettiği sırada Hacı DURUKHAN’ın dengesini kaybedip 9 metre yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp yaralanmasına sebebiyet vermiştir.
SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27-28.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.