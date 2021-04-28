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Polisiye olaylar

28 Nisan 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

28 Nisan 2021 Çarşamba 12:58
Polisiye olaylar
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TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NEDENİ İLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINA AYKIRI HAREKET

27.04.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gönyeli’de Zeybek Sokak üzerinde bulunan bir ev inşaatının ikinci katında, O.U.(E-58)’nun mahiyetinde işçi olarak çalışan Hacı DURUKHAN (E-63)’ı gerekli emniyet tedbirlerini almadan iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı olarak çalışmasına müsaade ettiği sırada Hacı DURUKHAN’ın dengesini kaybedip 9 metre yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

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Olayda yaralanan Hacı DURUKHAN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. O.U.(E-58) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK  

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27-28.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye Olaylar
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