Polisiye olaylar

TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NEDENİ İLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINA AYKIRI HAREKET

27.04.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gönyeli’de Zeybek Sokak üzerinde bulunan bir ev inşaatının ikinci katında, O.U.(E-58)’nun mahiyetinde işçi olarak çalışan Hacı DURUKHAN (E-63)’ı gerekli emniyet tedbirlerini almadan iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı olarak çalışmasına müsaade ettiği sırada Hacı DURUKHAN’ın dengesini kaybedip 9 metre yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

Olayda yaralanan Hacı DURUKHAN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. O.U.(E-58) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27-28.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.