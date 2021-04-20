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Polisiye olaylar

20 Nisan 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

20 Nisan 2021 Salı 12:44
Polisiye olaylar
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Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)

17.04.2021 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde çalışmakta olduğu iş yerinde rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Erhan GÜR(E-32)’ün ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

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Hırsızlık
16.04.2021 tarihinde saat 12:30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden H.Ö.(E-41)’nün, içki reyonundan almış olduğu 6 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Sokağa çıkma yasağına aykırı hareket

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19-20.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye Olaylar
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