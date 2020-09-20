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Polisiye Kısa Kısa

BASIN BÜLTENİ ANİ GAYRİ TABİİ ÖLÜM                         19.09.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gaziamağusa’da sakin Yaşar CAMBAZOĞLULARI (E-69), bakımını yapmakla sorumlu olduğu Park Tiara isimli apartmanın en üst katında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

20 Eylül 2020 Pazar 10:52
Polisiye Kısa Kısa
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU  
1.         19.09.2020 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, bir işyerinin araç park yerinde park halinde bulunan aracı içersinde şüpheli vaziyette görülen İ.B.(E-30)’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2.         19.09.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolunun Mutluyaka yol kavşağı civarında devriye halindeki polis ekibi tarafından yol kenarında park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli halde görülen E.A.(E-25)’nın üzerinde ve aracında yapılan aramada,  yaklaşık yirmi beş miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

           

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HİLE İLE HIRSIZLIK

                        03.10.2019 -17.09.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede 900 Euro karşılığı maaşla sözleşmeli olarak işe başlayan Y.A.(E-25)’nın, üniversitenin muhasebe işlerini yürüten şirket tarafından bahse konu şahsın banka hesabına 900 Euro yerine yanlışlıkla 1.500 Euro yatırılması üzerine, bu hatadan faydalanarak 11 ay süreyle hesabına fazladan yatırılan   toplam 6.600 Euro parayı yetkililere bildirmeyip tasarrufuna geçirerek hile ile hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir.  Bahse konu şahıs 20.09.2020 tarihinde Ercan Hava Limanından yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI     
                        20.09.2020 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Haspolat’ta Cumhuriyet Mahallesi üzerinde toprak alan içerisinde park halinde bulunan Ceren HABRAJİ’ye ait SG 978 plakalı salon araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

                                                                                                   PGM – BASIN SUBAYLIĞI 

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Son Güncelleme: 20.09.2020 11:22
Anahtar Kelimeler:
Polis Basın Bülteni
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