banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 39°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1088
ALTIN
462.472
DOLAR
7.3611
STERLİN
9.7060
EURO
8.6959
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Polisi kandıramadılar cezaevinde kalacaklar

Lefkoşa’da yaptıkları kaza sonrası polisleri başkasının kimliğine bürünerek kandırmaya çalışan zanlılar İbrahim Alan Isaa ve Emmanuel Chawa Dıngba bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

14 Ağustos 2020 Cuma 15:17
Polisi kandıramadılar cezaevinde kalacaklar
banner337
banner351

Lefkoşa’da yaptıkları kaza sonrası polisleri başkasının kimliğine bürünerek kandırmaya çalışan zanlılar İbrahim Alan Isaa ve Emmanuel Chawa Dıngba bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 ay aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Alan Isaa 11 Ağustos 2020 tarihi, saat 10.20 sıralarında FU 424 plakalı araç ile bir trafik kazasına karıştı. Isaa daha sonra olay yerine gelen emniyet güçlerine cep telefonundan Emmanuel Chawa Dıngba ait Nijerya pasaportunu ve yine Dıngba’ya ait ehliyet yenileme makbuzunu gösterdi.

Çizilen krokiye ve Dıngba adına düzenlenen yazılı dava tebliğine imza atan Isaa’nın resmi evrak sahteleme, evrak sahteleme, sahte davranışla kayıt temini ve bir belgede adı geçenin kimliğine bürünme suçlarını işlediği tespit edildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Alan IsaaEmmanuel Chawa Dıngba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucudan yakalanan Dikmen tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucudan yakalanan Dikmen tutuksuz yargılanacak
Alayköy'de iş kazası!
Alayköy'de iş kazası!
Lefkoşa'da hırsızlık!
Lefkoşa'da hırsızlık!
Girne'de uyuşturucu!
Girne'de uyuşturucu!
Ölüm evinde yakaladı
Ölüm evinde yakaladı
Kırılan bardağın cam parçası eşinin boğazında kesik oluşturdu
Kırılan bardağın cam parçası eşinin boğazında kesik oluşturdu
Aracılar parayı cebe indirirken ihraç için bilet paralarını devlet ödüyor
Aracılar parayı cebe indirirken ihraç için bilet paralarını devlet ödüyor
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Soygun ve darp meselesinde ameliyat bekleniyor
Soygun ve darp meselesinde ameliyat bekleniyor
75 gün cezaevinde kalacak
75 gün cezaevinde kalacak

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim