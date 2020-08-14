Polisi kandıramadılar cezaevinde kalacaklar

Lefkoşa’da yaptıkları kaza sonrası polisleri başkasının kimliğine bürünerek kandırmaya çalışan zanlılar İbrahim Alan Isaa ve Emmanuel Chawa Dıngba bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 ay aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Alan Isaa 11 Ağustos 2020 tarihi, saat 10.20 sıralarında FU 424 plakalı araç ile bir trafik kazasına karıştı. Isaa daha sonra olay yerine gelen emniyet güçlerine cep telefonundan Emmanuel Chawa Dıngba ait Nijerya pasaportunu ve yine Dıngba’ya ait ehliyet yenileme makbuzunu gösterdi.

Çizilen krokiye ve Dıngba adına düzenlenen yazılı dava tebliğine imza atan Isaa’nın resmi evrak sahteleme, evrak sahteleme, sahte davranışla kayıt temini ve bir belgede adı geçenin kimliğine bürünme suçlarını işlediği tespit edildi.