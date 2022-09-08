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Polisi darp etti cezaevine gönderildi

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan birkaç gün önce teminatla serbest bırakılan Percy Chimezie Opara bu kez polisi darp etti.

08 Eylül 2022 Perşembe 19:34
Polisi darp etti cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan birkaç gün önce teminatla serbest bırakılan Percy Chimezie Opara bu kez polisi darp etti. Yeniden tutuklanan zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, 07.09.2022 tarihinde saat 00.10 raddelerinde Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde sarhoş vaziyetteki zanlının nefes örneği vermeyi reddettiğini, ellerini ve kollarını gelişigüzel sallayıp uygunsuz tavr-ı harekette bulunarak ve anlamsız şekilde bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı sırada Lapta Polis Karakolu’nda görevli iki polis memuru tarafından suçüstü tespit edilip tutuklanmaya çalışıldığı sırada mukavemet göstererek görevli polislerin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde darp edip bir polisin kaşının açılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, zanlının olayın akabinde

makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Tosun, zanlının kısa süre önce uyuşturucu suçundan teminata bağlandığını, daha önce de Gazimağusa2da polisi darp suçundan teminata bağlandığını belirterek, benzer suçları işlediğini, serbest kalması halinde yine benzer suçlar işleyebileceğini ifade etti. Tosun, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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