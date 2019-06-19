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Polisi darp edip görevine engel olan Nijeryalı teminata bağlandı

Polisi darp edip görevine engel olan Nijeryalı teminata bağlandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:23
Polisi darp edip görevine engel olan Nijeryalı teminata bağlandı

Polisi darp edip görevine engel olan Nijeryalı teminata bağlandı

16.6.2019 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Gazimağusa’da, B.A isimli müştekiyi darp eden şahsı tespit etmek maksadıyla müşteki ile birlikte Sakarya mahallesinde bir apartmanın 6.cı katına giden iki polis mensubunun görev yapmasına engel olup itmek suretiyle darp eden ve bağırıp çağırarak rahatsızlık ve uygunsuz harekette bulunan Nijerya uyruklu I. O (E-28), O. O.E ve F.A.O makul güç kullanılarak tutuklanmıştı.

17.6.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine ikişer gün tutukluluk emri alınmıştı.

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Zanlı 1 I.O teminat maksatları bakımından bugün 19.6.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis mensubu Kemal Onbaşı olayla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı. Onbaşı şahadetinde, Zanlı I.O aleyhine polisi darp, görevden men, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık, uygunsuz harekette bulunmak suçuyla dosya tanzim edildiğini aktardı. Onbaşı şahadetine devamla, zanlının polisle birlikte olay yerinde bulunan müşteki B.A nın yüzüne elleri ile vurmak suretiyle darp ettiğini, giymekte olduğu T-Shirt’ ünü yırtıp 100 TL kasti hasara sebebiyet verdiğini belirterek bu suçlarla ilgili zanlıya ayrı bir suç dosyası tanzim edildiğini aktardı.

Zanlının suçlamaları kabul etmediğine vurgu yapan Onbaşı tercüman sorunu nedeniyle henüz dava tebliği yapılamadığını belirtti. Onbaşı şahadetine devamla, olaya müdahale söz konusu olmadığı cihetle zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan sunulan şahadet ve yapılan beyanlar ışığında zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 7000 TL nakdi teminat ödemesi ve haftada bir gün polise ispat-I vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Polisi darp olayında tutuklanan zanlı 2 O.O.E (E-27) ve zanlı 3  F.A.O (E-24) nın polisi darp suçuna katılmadıklarının tespit edilmesiyle kendilerine küfretmek ve  rahatsızlık suçlamasıyla dosya tanzim edildiğini öğrenildi. Davasını müteakip zanlı 2 O.O.E 18.6.19 tarihinde serbest kalırken zanlı 3 F.A.O nun 5.3.2019 tarihinden beri KKTC de ikamet izinsiz kalması nedeniyle bugün çıkarıldığı mahkemede 1 gün tutuklu kalması yönünde emir verildiği öğrenildi. (MHA)

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