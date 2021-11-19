Polisi darp edenler teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen “Vahim zarar, ciddi darp, polisi darp görevinden men ve rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Al Hareth Amın Salee, Ahmed Hatem Abdurrahman Azzam ve Mohammad Ms Almegharı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı. Polis, zanlıların Vahim zarar, ciddi darp, polisi darp görevinden men ve rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis, 18.11.2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde, Gönyeli Lefkoşa'da, Şehıt Mustafa Sakallı Sokak üzerinde, Bizim Meyhane önünde, Al Hareth Amın Salee (E-22), Ahmed Hatem Abdurrahman Azzam ve Mohammad Ms Almegharı’nin (E-20), Mohammad Ms Almegharı'nın kullanmakta olduğu FM 390 plakalı aracın bir trafik kazası yaşaması akabinde olay yerine gelen ve kendilerini alıkoymaya çalışan iki polis memurunu, elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak ve itmek sureti ile darp edip görevlerinden men etikleri esnada polis memuru O.Ö.'nın burnunun kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduklarını ve adı edilenlerin suçüstü halı gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmada, polis memurunun burnunu Al Hareth Amın Salee’nin kırdığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlıların tutuklandıktan sonra hareketlerinin normal olmamasından dolayı alkol kontrolü yapıldığını, yapılan kontrolde alkol çıkmamasına müteakip uyuşturucu madde kullanmış olabilecekleri hususu göz önünde bulundurularak Lefkoşa devlet hastanesine götürülüp vücut muayeneleri yapıldıktan sonra incelenmek üzere kanlarının alındığını söyledi. Polis, Mohammad Ms Almegharı'nın sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığını belirtti.

Polis, aktif üniversite öğrencisi olan zanlıların davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispatı vücutta bulunmaları, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.