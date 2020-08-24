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Polise yalan söyledi, tutuklandı!

24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:27
Polise yalan söyledi, tutuklandı!
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20.08.2020 tarihinde, Gönyeli’de, M.A.K.F.A.(E-20), ikametgahına girerek kendisini darp eden R.J.Y.K.(E-23), M.R.J.Y.K.(E-22), M.O.S.(E-27), H.A.H.(E-25), E.M.(K-21), A.A.(E-24) ve M.A.(E-30)’nın, ikametgahı içerisinde 300 TL olan para olan kumbarasını ve bir adet dereceli gözlüğünün bahse konu şahıslar tarafından çalınmadığı halde, bu yönde  polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı tespit edilmiştir. Söz konusu kumbara, M.A.K.F.A.(E-20)’nın ikametgahında polis tarafından yapılan arama sonucu tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada ayrıca M.A.K.F.A.(E-20), ikametgahından çalındığını iddia ettiği dereceli güneş gözlüğünün ise 18.08.2020 tarihinde Lefkoşa’da düşürmek suretiyle kaybettiğini ve M.J.Y.K.(E-22) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir.

Gözlüğü çaldığı tespit edilen M.J.Y.K.(E-22) ve polise yalan ifade vererek amme fesatçılığı yaptığı tespit edilen  M.A.K.F.A.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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