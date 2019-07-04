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Polise yalan ifade verdi tutuklandı

Polise yalan ifade verdi tutuklandı

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:12
Polise yalan ifade verdi tutuklandı

Gazimağusa’da sakin Melike Ürküt (K-22) polise vermiş olduğu yalan ifade yüzünden tutuklandı.

Aleyhinde polise yalan bilgi verme ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan dava getirilen M.Ü teminat maksatları bakımından bugün 4.7.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına tanık kürsüsüne geçen tahkikat memuru Kemal Onbaşı yemin tahtında olayla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Onbaşı şahadetinde 29.6.19 – 01.07.2019 tarihleri arasında Güvercinlik – Çayönü köyleri arasında birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan traktör sirkat ederek ayni yoldan KKTC ye getiren şahısların tutuklanarak haklarında dosya tanzim edildiğini aktardı. Onbaşı şahadetinde,  tahkikatını sürdürdüğü esnada zanlı M.Ü nün bahse konu dava ile ilgisi olduğunu tespit ettiğini ve 3.7.2019 tarihinde ifadesini aldığını belirtti. Zanlı M.Ü’ nün sirkat olayının olduğu tarihte erkek arkadaşı olan sirkat sanıklarından M.B ile birlikte bir otelde tüm geceyi birlikte geçirdiklerine dair polise bilerek ve isteyerek yalan bir ifade verdiğini belirtti.

3.7.19 tarihinde tutuklanan zanlının suçunu kabul ederek gönüllü bir ifade verdiğini, yazılı dava tebliğine de “kabul ederim” diyerek imzaladığına vurgu yapan tahkikat memuru Kemal Onbaşı TC vatandaşı olup üniversite talebesi olan zanlının bu aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığı cihetle teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

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Daha sonra söz alan savunma avukatı tahkikat memuruna bazı sorular yönetti. Onbaşı verdiği cevapta zanlının belirtilen tarihler arasında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek güneye geçerek sirkat suçunu işledikten sonra geri geldiğine dair verdiği şahadeti tekrarladı. Zanlının erkek arkadaşı M.B ile birlikte tüm geceyi bir otelde geçirdiklerine dair verdiği beyanın doğru olmadığına vurgu yapan Onbaşı kamera kayıtlarından yapılan tespitte zanlının otele giriş çıkışlarının olduğu ancak geceyi orda geçirmediği konusunda tespitleri olduğunu aktardı. Tüm gece orda kalmadı ancak bize kaldı demişti diye cevapladı. Askeri yasak bölgeyle ilgili soruya karşılık ise tahkikat memuru” bu yöndeki soruşturmamız sürmektedir” cevabını verdi.

Savunma avukatı sözlerinin sonunda zanlının poliste tutulduğu esnada saçından çekilmek suretiyle şiddete uğradığı ve tehdit edilmek suretiyle suçu kabul etmesinin sağlandığı yönündeki beyanı tahkikat memuru tarafından ret edilerek o sizin iddianız diye cevapladı.

Önündeki şahadeti değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun ileride görülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 50000 TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Bayan yargıç zanlının Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildikten sora alınacak raporun gün içinde mahkemeye ulaştırılması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Melike ÜrkütPolisYalanIfade
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