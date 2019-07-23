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Polise yalan ifade verdi, tutuklandı

Polise yalan ifade verdi, tutuklandı

23 Temmuz 2019 Salı 18:26
Polise yalan ifade verdi, tutuklandı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Polise giderek kız arkadaşının hırsızlık yaptığına dair yalan ifade veren Caner Sandıkçı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlının 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 07.00 sıralarında Girne Adli Şubeye gelerek, 21 Temmuz tarihinde saat 22.00 sıralarında kız arkadaşı A.Y. ile birlikte KKTC’ye geldiklerini, Girne Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otele yerleştiklerini, sabah saat 05.30 sıralarında kaldıkları odanın kapısının kilitlenme sesini duyduğunu, ve uyanıp kalkıp baktığında A.Y’nin siyah renk sırt çantasını, çantanın içerisinde bulunan 30 bin TLyi, ve 3 bin 800 TL değerindeki cep telefonunu çalıp gittiğini söyleyip, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, aynı gün A.Y. aleyhinde tutuklama emri temin edilip, konu şahsın Lefkoşa’da tespit edildiğini ifade etti. A.Y. nin adli şubeye celp edilip sorgulandığını kaydeden polis, ifadesinde para ve cep telefonunun kendisine ait olduğunu, Kıbrıs’ta kullanması için zanlıya verdiğini söylediğini aktardı. Polis, aynı gün zanlıdan tekrar soruşturma yapıldığını, ifadesinde eşyaların sahibi olmadığını, parayı odada göremeyince A.Y.’ye sinirlenip böyle bir ifade verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Caner SandıkçıYalanIfade
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