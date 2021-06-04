Polise yalan beyanda bulundular!

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Tümer Koç, zanlı 1 Özgür Onur Gergerli ve zanlı 2 Alper Gergerli’nin "Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket ve 04/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Suç Geliri Aklama" suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27.05.2021 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından 19 Mayıs Sokak MAR 2 Apt. D-4 Yenikent Gönyeli adresine düzenlenen operasyonda, mahkeme emri ile 11.10 12:00 saatleri arasında yapılan aramada söz konusu adreste ikamet eden Özgür Onur Gergerli ve Alper Gergerli'nin; KKTC'de yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden faaliyet gösteren "VDCasino ve Şutbet" isimli bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti vererek yasa dışı olarak faaliyet göstermelerine olanak sağladıkları, yine söz konusu yasadışı bahis ve kumar sitelerine grafik ve tasarım hizmeti sundukları tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve başkalarına ait 3 adet banka kartı bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve iki zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı 3’ün tespit edildiğini ve zanlılar Okan Kök ve Neslişah Metni’nin aranan şahısla ilgili polise yalan beyanlarda bulunup, kaçmasına yardımcı olduklarını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, Okan Kök ve Neslişah Metni’nin 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı 1 ve 2’nin 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.