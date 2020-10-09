Polise şikâyete gidince tutuklandı

6 yıldan beri KKTC’de izinsiz ikamet ediyordu

İlgili makamların ülkeye gelen yabancı uyrukluların kalış süreleri ile ilgili yeterli denetimi yapma konusundaki zafiyetlerinin sonucu her geçen gün artış gösterirken, mahkemelerin de gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu gibi kişilerin ihraç edilmeleri için KKTC’ye maliyetleri de oldukça yüksek meblağlarda olduğu söyleniyor.

Şikâyet için polise gidince tutuklandı.

KKTC’de izinsiz ikamet edenler ordusuna 7.10.20 tarihinde bir yenisi daha eklendi. 7.10.20 tarihinde bir şikâyeti ile ilgili yolu Gazimağusa polisine düşen ve polis tarafından yapılan muhaceret sorgulamasında 22.04.2014 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Nijerya uyruklu Christina Ovlanele tutuklandı. 8.10.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan ve hakkında 1 gün tutukluluk emri alınan zanlı bugün 9.10.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır olan BPM Meltem Uçar yemin altında verdiği şahadette zanlının 7.10.20 tarihinde bir şikâyet üzerine adli şubeye geldiğini ve yapılan muhaceret sorgulamasında 22.4.2014 tarihinde beri KKTC de izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Zanlı aleyhine ihraç işlemleri başlatılmış olduğunu ve henüz tamamlanmadığına dikkat çeken BPM Uçar zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)