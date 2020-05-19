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Polise şiddet tehdidinde bulundu

Karakolda pencere camı kırdı, elinden yaralandı, tutuklandı

19 Mayıs 2020 Salı 17:21
Polise şiddet tehdidinde bulundu
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18.5.20 tarihinde saat 12.00 raddelerinde, Turunçlu anayolu üzerinde, karşılaştığı Dörtyol karakolunda görevli R.D’ye yeğenlerini tutukladığı gerekçesiyle öldürmekle tehdit ederek şiddet tehdidinde bulunan Ali Takımcılar götürüldüğü Dörtyol karakolunda sinirlenip camı kırması sonucu sol elinden yaralandı. Tutuklanan zanlı Gazimağusa devlet Hastanesinde tedavi görüp taburcu edildikten sonra polis hücresine konuldu.

Zanlı bugün 19.5.20 tarihinde Şiddet tehdidi, kasti hasar, uygunsuz tavrı hareket ve rahatsızlık suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı ilk tanık olarak polis memuru İbrahim Bulut’u çağırdı. Bulut yemin altında verdiği şahadette, 18.5.20 tarihinde saat 12.00 raddelerinde, Turunçlu köyü anayolu üzerinde, önceden yeğenlerini tutukladığı gerekçesiyle Dörtyol karakolunda görevli polis memuru R.D’e hitaben yüksek sesle “ seni geberteceğim, evine bomba koyup seni ve evdekileri patlatacam. Yapmazsam bana da Ali demesinler, beni iyi tanırsınız  “demek suretiyle şiddet tehdidinde ve uygunsuz harekette bulunduğunu söyledi. Akabinde zanlının Dörtyol karakoluna celp edildiğini belirten Bulut zanlının karakol içerisinde girdiği esnada yüksek sesle bağırmaya, ellerini sağa sola savurmaya başladığını, sol eliyle vurmak suretiyle 115x35 ebadında pencere camını kırmak suretiyle 250 TL hasarda bulunduğunu ve tutuklandığını aktardı.

Camı kırması esnasında zanlının sol kolundan yaralandığını belirten Bulut aynı gün Gazimağusa Devlet Hastanesinde zanlının tedavi altına alındığını, tedavinin uzun sürmesi sonucu sabah saat 03.30 raddelerinde taburcu edilerek hücreye yerleştirildiğini söyledi.

Meselenin ciddi bir mesele olduğuna dikkat çeken polis memuru Bulut,  sağlıklı bir tahkikat yapabilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı Hasan Çaltılı talep edilen süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Ali Takımcılar
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