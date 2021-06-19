Polise sahte ehliyet gösterdi, mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulgulatı aktardı. Artan huzurda bulunan zanlı İbrahim Tampioru Obari Mıcah Ejıre’nin 16 Haziran 2021 tarihinde saat 00.10 raddelerinde Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Trafik ekiplerince yapılan trafik kontrolü esnasında, kendisini Ismail Oluwaseyi Opatokun olarak tanıtıp adı edilene ait KKTC sürüş ehliyetini görevli polislere ibraz etmek suretiyle başkasının kimliğine büründükten sonra konu şahsın ceza düzenlenmesini sağlamak suretiyle sahtekârlıkla kayıt temin ettiğini söyledi.

Polis olayın anlaşılması üzerine zanlının 18 Haziran tarihinde Girne’de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve Girne Polis Müdürlüğü Trafik devriyeler odası içerisinde yapılan sorgusunda zanlı kendisini aranmakta olan başka bir Nijeryalı şahsın bilgisi ve izni dâhilinde söz konusu şahıs olarak tanıtıp adı edilene ait Nijerya pasaportunu görevli polislere ibraz etmek suretiyle başkasının kimliğine büründüğünü söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu zanlının işlemiş olduğu bir suçun soruşturması esnasında bir başka suç daha işlediğini belirtti. Polis tahkikatın salimen yürütülmesi aranan şahsın bulunması maksadı ile zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.