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Polise kapıyı açmayan şahsın evine çilingir vasıtasıyla giriş sağlandı

06 Eylül 2020 Pazar 18:58
Polise kapıyı açmayan şahsın evine çilingir vasıtasıyla giriş sağlandı
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06.09.20 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Gazimağusa’ da, birlikte bulundukları ikametgâhta yapılan aramada tasarruflarında 7,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunduran Hamza Mahmood  (E-26) ve Mehrzad Saeidi(K-24) suçüstü hali gereği tutuklanıp emarelere el konuldu.  Sürdürülen soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen Muhammed Abdelle Saeed Abdella (E-24)’ nin ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali Muhammed Abdelle Saeed Abdella da tutuklandı.

Her 3 zanlı bugün 6.9.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri alındı.

Bugünkü tutukluluk emri temin duruşmasında iddia makamı adına mahkemede şahadet veren tanık polis Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı. PM Özdesoy şahadetinde, 5.9.20 tarihinde alınan bilgi ışığında cürümleri önleme şubesinden bir ekibin zanlı 1 ve zanlı 2 nin bulunduğu ikametgâhta arama gerçekleştirdiklerini söyledi.  Yapılan aramada, yatak odasında bulunan çalışma masası üzerinde iki ayrı yerde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 7,5 gr ağırlığında madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığına değinen PM Özdesoy, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını belirtti.

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Sürdürülen soruşturmada zanlı’ in vermiş olduğu beyan ışığında aynı gün zanlı 3’ ün ikametgâhına gidildiğini söyleyen tanık polis memuru,  kapının zanlı 3 tarafından kilitlenip açılmaması nedeniyle çilingir vasıtasıyla kapının açılıp içeri girildiğine dikkat çekti. İkametgâhta bulunan zanlı 3’ ün huzurunda yapılan aramada salonda bulunan tahta bir masa üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar kırıntı şeklinde madde ve naylon poşet parçası bulunarak emare alındığına değinen PM Özdesoy, suçüstü hali zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının kapıyı açmamasından şüphelenilerek binanın dışında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kırıntısı olduğuna inanılan bir adet silver renk öğütücü ile kapı anahtarı bulunarak emare alındığını söyleyen PM Özdesoy, zanlı 3’ ün bahse konu öğütücünün kendisine ait olduğu ve korkması sonucu dışarıya attığına dair sözlü beyanı olduğunu söyledi.

Meselenin yeni olduğu, emarelerin gerekli inceleme ve analiz için Lefkoşa’ ya gönderileceğini, bu sabah itibarıyla zanlı 1’ in vermiş olduğu itiraf niteliğindeki gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınacak olan ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis memuru zanlılar aleyhine 3 gün süreyle poliste tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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