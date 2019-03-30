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Polise giderek teslim oldu

Polise giderek teslim oldu

30 Mart 2019 Cumartesi 19:33
Polise giderek teslim oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle aranan ve bugün polise giderek teslim olan Ahmet Özçoban mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Mehmet Salih Yavuz, Ahmet Özçoban'ın "Ciddi Darp", "Şiddet Tehdidi", "Kanunsuz Bıçak Taşıma", " Kadına Şiddet", Korkutmak Maksadıyla Silah Taşıma ve Tasarruf" ve "Kasti Hasar" suçlarından tutuklandığını söyledi. Yavuz, zanlının 26 Mart tarihinde Karşıyaka'daki ikametgahında kız arkadaşıyla kıskançlık nedeniyle başlayan sözlü tartışmanın ardından, zanlının adı edileni yüzü ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle şiddet uyguladığını belirtti.Yavuz, ardından zanlının kız arkadaşının boynunu her iki eliyle sıktıktan sonra, sağ cebinden çıkarttığı kanunsuz korkutma maksatlı taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, "Seni öldüreceğim" sözlerine söyleyip şiddet tehdidinde bulunup, darp ettikten sonra masaya sağ eliyle yumruk vurup kırmak süretiyle kasti hasar verdiğini kaydetti.Polis, olayın aynı gün kendilerine intikal ettiğini ancak zanlının bugün karakola gelerek teslim olduğunu ifade ederek, gönüllü şahadet verdiğini ancak bıcağın yerini söylemediğini belirtti.

Alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken bıçak olduğunu kaydeden polis, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Yargıç Şerife Katip Kır, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 30.03.2019 20:47
Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÖzçobanDarpKızArkadaş
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