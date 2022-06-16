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Polis memurunun hukuk mücadelesi sürüyor!

Polis mensuplarının 29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı olmasına rağmen yaşı nedeni ile kendisine emekli maaşı alarak emeklilik hakkı verilmemesi üzerine Polis Memuru Sami Günözger’in başlatmış oldukları hukuk mücadelesinde bugün dava günüydü.

16 Haziran 2022 Perşembe 18:11
Polis memurunun hukuk mücadelesi sürüyor!

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Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Polis mensuplarının 29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı olmasına rağmen yaşı nedeni ile kendisine emekli maaşı alarak emeklilik hakkı verilmemesi üzerine Polis Memuru Sami Günözger’in başlatmış oldukları hukuk mücadelesinde bugün dava günüydü.

Polis memuru Sami Günözger’in bu yıldan sonra çalışacağı yıllar için kendisinden emeklilik için prim, vergi ve sair ödemeler kesilecek olmasına rağmen bu yıllar veya primler emekliliği sırasında davacıya herhangi bir hak veya menfaat sağlamayacak olması nedeni ile Anayasaya aykırılık teşkil ettiği ve davacının hakları engellendiği gerekçesi açmış olduğu dava görüşüldü.

Yüksek İdare Mahkemesinde Yargıcı Talat Usar’ın huzurunda görüşülen dava 26 Eylül’e ertelendi. Davanın Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesinin talep edileceği belirtildi.

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