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Polis memuruna 5 ay hapis cezası

Polis memuruna 5 ay hapis cezası

24 Aralık 2019 Salı 14:47
Polis memuruna 5 ay hapis cezası

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sınır kapısından ülkemize 450 kilogram kaçak etin kuzeye geçirilmesine göz yuman polis memuru Mehmet Levent Karadayı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer tarafından 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Sağer, Polis memuru Mehmet Levent Karadayı’nın mahkûm olduğu mevkii kötüye kullanma suçunun 1 yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Sağer, polis memurunun devlet tarafından sınırda suç işlemesinin engellenmesi için görevlendirildiğini ve polisin köylüsü olan kişi ve yanındaki kişinin ülkemize 450 kilogram dana ve kuzu eti geçirmesine göz yumduğunun altını çizdi. Sağer, sanığın hapis cezası alması durumunda görevinden men edilip, emeklilik hakkını kaybedecek oluşunu lehine değerlendirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Sağer, sanığa 5 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 24.12.2019 15:57
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Levent KaradayıKaçak Et
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