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Polis memurlarına saldırdı

Polis memurlarına saldırdı

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
Polis memurlarına saldırdı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize öğrenci olarak gelen ancak aşırı alkol tüketip huzursuzluk yaratan zanlı Murat Mutlu Özyurt dün alkollü olarak bulunduğu sırada kendisini uyaran polis memurlarına saldırdı. Zanlı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlının Kasti Hasar, Polis Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır Hareket suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti. Polis,  04.07.2019 tarihinde, saat 03.40’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde, Lefkoșa'da sakin zanlı Murat Mutlu Özyurt’un,  sarhoş bulunduğu bir sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp ellerini, kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır harekette bulunup, bir polis ekibince suçüstü tutuklanmak istendiği esnada Polis memuru Güral Kırcalılar’ı itip çekmek suretiyle darp edip giymekte olduğu LCW marka mavi renk tişörtünü yırtıp, göğsünden iterek görevinden men ettiğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının polis aracının cam sileceğini çekip hasara uğrattığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, askıda üç davası olan ve 2019 yılı içinde yine sarhoşluktan davası olan üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
AlkolöğrenciPolis
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