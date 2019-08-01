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Polis kaçakları bir bir yakalıyor...

Polis ekiplerinin Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirdiği kontrollerde ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Musa Hazırlar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis kaçakları bir bir yakalıyor...

Polis ekiplerinin Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirdiği kontrollerde ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Musa Hazırlar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
Polis kaçakları bir bir yakalıyor...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

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Sakallı, 31 Temmuz 2019 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa bölgesinde yapılan genel kontrollerde zanlının 2012 yılından itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının neden ve ne maksatla KKTC'de bulunduğunun araştırılması gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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