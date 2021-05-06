Polis haberleri

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

2021 tarihinde, Demirhan’da, kendisine ait inşaatın birinci katında sulama yaptığı sırada dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan Değirmenlik’te sakin İsmail Bozdağ TÖRE (E-54), tedavi görmekte olduğu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 06.05.2021 tarihinde saat 07:00 sıralarında yaşamanı yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

04.05.2021 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastanesinde doğum sonrası düzensiz kalp atışı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaşamını yitiren isimsiz kız bebeğinin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespit için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 05-06.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.