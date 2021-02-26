Polis haberleri

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

25.02.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Turunçlu köyü girişinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu E.T.(E-27)’nin tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİYAETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 25-26.02.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Ayrıca Lefke’de, Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, Belediye görevlileri ile polis ekipleri tarafında Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 24 kişinin maske takmadığı, bir restoran çalışanlarının ise geçerli PCR testleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Maske takmayan şahıslar ile çalışanlarına PCR testi yaptırmayan restoran işlemeci hakkında yasal işleme gidilmiştir.