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Polis haberleri

Polis Basın Subaylığı'nın 21 Şubat 2021 tarihli bülteni..

21 Şubat 2021 Pazar 09:18
Polis haberleri
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ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

20.02.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi kampus alanı içerisinde bulunan Sallakoğlu Apartmanı arkasındaki toprak patika yolu üzerinde, Gazimağusa’da sakin Casim SÜRÜCÜ (E-50) yönetimindeki SM 274 plakalı motosikletle kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada patika yolun sonunda bulunan rampadan Mustafa Kemal Bulvarına dikkatsizce giriş yapıp sağa Büyük Sanayi istikametine doğru dönüşe geçtiği esnada, o sırada Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Sosyal Konutlar istikametine doğru dikkatsizce ve süratli bir şekilde seyreden Gazimağusa’da sakin Ertuğrul ÇELEBİ (E-30) yönetimindeki MM 776 plakalı kamyonet araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Casim SÜRÜCÜ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde akciğer kanaması ve kaburga kırıkları teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

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Casim SÜRÜCÜ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21.02.2021 tarihinde, saat 02:15’de yaşamını yitirmiştir. MM 776 plakalı araç sürücüsü Ertuğrul ÇELEBİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI
20.02.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa'da Tarlabaşı Sokak üzerinde park halinde bulunan Hasan KÜPELİ'ye ait DD 725 plakalı salon araçta, muhtemelen elektrik aksamında oluşan kısa devre sonucu meydana gelen yangın neticesinde; aracın ön göğüs kısmı ile ön koltuklar yanarak ön camı ise ısıdan patlayarak hasar görmüştür. Yangın mal sahibi ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 20-21.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 26 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Kktc PolisPolis HaberleriPolis Bülteni
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